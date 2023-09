Automobile: la concurrence chinoise montre les crocs au salon de Munich

Les modèles électriques des constructeurs automobiles chinois, peu chers ou high-tech, ont attiré lundi tous les regards au salon de l'automobile de Munich (IAA), l'un des plus grands au monde, qui met l'industrie européenne face à cette concurrence de plus en plus ambitieuse.

Fragilisés par ces nouveaux acteurs, les constructeurs allemands Volkswagen, BMW et Mercedes tentent de faire bonne figure, mais n'ont présenté aucun modèle prêt pour la commercialisation