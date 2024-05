"Conduisez comme une femme": quand une campagne de sécurité routière française fait un pied de nez aux préjugés

La campagne notamment diffusée dans les couloirs du métro parisien et sur internet, a "pour but d'initier une prise de conscience au sein des conducteurs masculins pour provoquer un changement de mentalité et donc de comportement", souligne Victimes et Citoyens, une association de soutien aux victimes de la route, qui cherche aussi à créer une prise de conscience des dangers routiers.

D'après les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière 2022-2023, 93% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes et 88% des jeunes conducteurs tués sont des hommes.

Selon les estimations de l'ONISR, 3.170 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2023 mais depuis le début de l'année la mortalité routière est repartie à la hausse. En mars, 254 personnes ont péri sur les routes, en hausse de 31% par rapport au même mois l'an dernier. "Conduire comme une femme veut dire une seule chose, rester en vie", affirme la campagne.