Barnier prépare sa feuille de route avec ses ministres et beaucoup d'ornières sur son chemin

Michel Barnier a réuni vendredi son gouvernement pour s'accorder sur la feuille de route qu'il présentera mardi devant l'Assemblée nationale et tenter d'asseoir son autorité déjà mise à mal par certains ministres, le tout sous la "surveillance" de l'extrême droite et dans un contexte budgétaire très contraint.

La réunion a débuté peu après 15 heures et s'est achevée peu avant 19h00.

Les ministres ont travaillé par tables de huit sur plusieurs thématiques (niveau de vie, territoires et services publics, économie et finances publiques, intégration et immigration, transition écologique) pour "dégager des idées fortes qui puissent alimenter la déclaration de politique générale" (DPG), selon Matignon.