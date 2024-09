Périphérique parisien: le passage à 50 km/h sera généralisé le 10 octobre

"La maire de Paris prend acte, en le regrettant, du désaccord du ministre mais mettra en application la mesure le 1er octobre", ont indiqué la Ville et le ministère des Transports dans un communiqué commun à l'issue de l'entretien. "Cette décision est prise au terme d'une longue concertation menée, depuis plusieurs années avec l'Etat et les autres collectivités. La maire de Paris a d'ailleurs remis au ministre l'ensemble des résultats de ces travaux", ajoute le communiqué.

M. Durovray "souhaite que les futures politiques publiques relatives au périphérique, voie empruntée par les Franciliens et non uniquement par les Parisiens, soient prises avec une approche plus collaborative et équilibrée".

"Néanmoins, le ministre et la maire sont tombés d'accord sur la mise en place d'un suivi de la mesure associant le ministère des Transports, la Ville de Paris et la Région Ile-de France, avec un bilan complet dans un an", conclut le communiqué.

La décision d'Anne Hidalgo annoncée début septembre a soulevé de vives critiques, notamment de la présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse (LR) et d'organisations patronales franciliennes, qui dénoncent une mesure prise de manière "unilatérale" et "anti-sociale".