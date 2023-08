"Bonjour, ma mère n'arrive pas à se réveiller": en France, un enfant de 7 ans appelle les pompiers et sauve sa maman

Le 13 juillet dernier, le SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) reçoit un appel d'urgence. Au bout du fil, un enfant de 7 ans et demi avertit d'un problème à son domicile. "Bonjour, ma mère n'arrive pas à se réveiller", lâche-t-il. Peu habitué à gérer une situation avec une si jeune personne, le sapeur-pompier Florian Boubet ne se laisse pas déconcentrer.

Avec douceur et sans panique, il guide l'enfant pour sauver sa propre maman. Une fois que les pompiers obtiennent les premières informations primordiales (notamment l'âge, le logement), le petit garçon, qui est seul avec sa petite soeur de 4 ans et demi, est chargé de vérifier la respiration de sa maman, de la "mettre sur le dos", puis en PLS (position latérale de sécurité). "Est-ce que tu peux mettre maman sur le côté? Tu la mets sur son épaule, comme si elle faisait dodo mais sur le côté", lui demande le sapeur-pompier. L'enfant s'exécute et entre deux manipulations, l'enfant confirme que sa maman ne "se réveille pas" et crie "MAMAN ça va pas???". Sans réponse.



Sans cette collaboration et cette assistance, le SDIS n'aurait pu envoyer si rapidement une équipe au domicile et le petit garçon n'aurait pas pu secourir sa maman. L'extrait de l'échange téléphonique a largement ému le public et Florian Boubet est revenu dans les médias sur cette affaire. "Une fois que j'ai raccroché et que l'appel s'est fini, je me suis dit 'Il a 7 ans…'", a confié le pompier à nos confrère de Marianne. "Faire ça à 7 ans, c'est extraordinaire."

Selon lui, l'enfant a probablement déjà été formé par ses parents aux gestes de base, notamment au réflexe d'appeler les pompiers. "J'ai eu de la chance d'avoir l'appel d'un enfant qui est serein, qui prend ça plus ou moins comme un jeu…" Une chose est sûre, le SDIS des Yvelines et Florian Boubet ne sont pas près d'oublier cet appel.