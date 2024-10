Budget: mises en garde d'Attal à Barnier, les économies demandées critiquées

Partager:

Des craintes en forme de critique: Gabriel Attal a redouté mercredi "trop d'impôts" et "pas assez de réformes" à la veille de la présentation du projet de budget du gouvernement Barnier, sous pression de nombreux secteurs censés être mis à contribution pour trouver des économies. Lors d'une conférence de presse, le président du groupe Ensemble pour la République (EPR) a évoqué "un accord plein et entier sur la direction" tracée par le Premier ministre pour ce budget "pour prolonger l'effort qui a été initié de réduire nos déficits publics".

Mais, a ajouté l'ancien Premier ministre, "la crainte que nous avons déjà exprimée, c'est que le budget qui semble se dessiner n'intègre pas assez de réformes et trop d'impôts, avec le risque de déstabiliser nos industries et la classe moyenne qui travaille". M. Attal s'est défendu de toute volonté de "polémiquer" avec un gouvernement qui compte de nombreux ministres issus des rangs macronistes. Mais les relations sont fraîches entre son groupe et Michel Barnier, comme en a une nouvelle fois témoigné la réunion de groupe agitée mardi en présence du nouveau Premier ministre. "La hausse prévue des charges pour les entreprises, la hausse plus forte que prévu sur l'électricité, le gel des retraites pour six mois et d'autres mesures fiscales nous semblent charger trop la barque pour les Français", a souligné M. Attal, distillant des propositions alternatives, comme la reprise de la réforme de l'assurance-chômage — M. Barnier a préféré redonner la main aux partenaires sociaux— ou un effort supplémentaire sur les collectivités locales pour éviter de geler les retraites.

A la veille de la présentation du budget en Conseil des ministres, différents secteurs appelés à réaliser des économies montent au créneau, du ministre de la Justice Didier Migaud aux représentants des collectivités territoriales, en passant par les PME. Ce PLF 2025 prévoit un effort budgétaire d'environ 60 milliards d'euros, selon le gouvernement, dont 40 milliards d'euros d'économies sur les dépenses et 20 milliards de recettes supplémentaires via des hausses d'impôts et des augmentations de cotisations sociales, essentiellement pour les entreprises. -"Spirale infernale"- "Chacun a tendance à avoir des idées d'économies chez les autres et à les refuser chez lui : il faut que chacun arrête de jouer au chamboule-tout avec toutes les pistes d'économies qui sont sur la table" sinon, "à la fin, nous continuerons cette spirale infernale de la dette", a mis en garde mercredi le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau.