L'alliance LR-Macronie se morcelle sur un poste-clé à l'Assemblée

Le bras de fer entre les présidents des groupes Ensemble pour la République (EPR) et Droite Républicaine (ex-Les Républicains) a coûté mercredi aux macronistes la présidence de la commission des Affaires économiques, ravie par Aurélie Trouvé (LFI).

La menace couvait depuis quelques jours : l'accord entre Gabriel Attal et Laurent Wauquiez pour se répartir les postes-clés de l'Assemblée nationale a été ouvertement rompu mercredi sur une présidence de commission, marquant davantage les fractures entre les nouveaux alliés.

Côté LR on dénonce la gourmandise d'EPR. "EPR a cinq présidences de commission, Horizons une, le MoDem une, LR zéro", a pointé le député LR Julien Dive.

Lors d'une réunion du groupe EPR dans l'après-midi, Gabriel Attal a dénoncé un projet "funeste" de Laurent Wauquiez, et une séquence qui vient "fragiliser la confiance" entre les deux camps, selon des participants. Tout en appelant à ne pas tomber "dans un piège" et à se concentrer sur "l'intérêt du pays".

- Accord caduc -

Alliés à couteaux tirés, Gabriel Attal et Laurent Wauquiez avaient pourtant conclu un accord lucratif cet été sécurisant moult postes-clés.

Mais le groupe LR a finalement estimé ne pas être assez bien servi, d'autant qu'il n'est pas assuré de récupérer une vice-présidence laissée vacante par Annie Genevard (LR), entrée au gouvernement.

Et alors que les macronistes tentaient mercredi de conserver les présidences des commissions des Affaires économiques, Affaires étrangères et Affaires sociales, après le départ des précédents présidents au gouvernement, la droite a ouvert un front en présentant deux candidats aux Affaires économiques et aux Affaires étrangères.