"Ça aurait pu être moi": Megan raconte au procès de Monique Olivier la tentative d'enlèvement avant la disparition d'Estelle Mouzin

Devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine, l'ex-épouse de Michel Fourniret, Monique Olivier, est notamment jugée pour complicité d'enlèvement et de séquestration suivis de mort au préjudice d'Estelle Mouzin, enfant de neuf ans disparue à Guermantes (Seine-et-Marne) le 9 janvier 2003. "Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute: c'est bien Michel Fourniret qui m'a abordée le 19 décembre 2002", a affirmé la jeune femme de 32 ans, voisine d'Estelle.

Un homme "mal rasé" lui propose de la ramener

Un soir de décembre, "il fait nuit et froid", elle rentre de l'école à pied, portant son cartable et son sac de sport quand une camionnette blanche s'arrête à sa hauteur. Au volant, un homme "mal rasé, avec des lunettes" lui fait remarquer que "ça a l'air bien lourd" et propose de la ramener chez elle. Elle refuse, il insiste. Nouveau refus. Il finit par partir. "Il avait l'air déçu", détaille Megan, qui dit s'être "figée" avant de rentrer chez elle en courant.

Elle révèle plus tard cet épisode aux enquêteurs, en juin 2003, quand ces derniers viennent interroger tous les habitants du village. Lors de son audition, elle décrit la camionnette blanche, dessine le visage de l'homme qui a tenté de l'enlever puis aide à concevoir un portrait-robot. Son dessin d'enfant, projeté à l'audience, présente une ressemblance frappante avec Michel Fourniret.