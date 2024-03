"C'en était un!": Macron répond aux mèmes sur ses photos de "mariage" avec Lula

Plusieurs de ces images, la plupart publiées sur les comptes officiels de Lula sur les réseaux sociaux, ont été largement diffusées sur internet, avec des montages ou des commentaires humoristiques.

Sur l'une d'elles, on peut voir par exemple les deux présidents marchant main dans la main, tout sourires. Sur un montage d'internaute, l'image est détournée en affiche du drame romantique "Call me by your name".

"Ils vont se marier en Amazonie et faire leur voyage de noces à Paris", a plaisanté une internaute sur X, tandis que de nombreux autres estimaient que ces photos pourraient composer un "album de mariage".