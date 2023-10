"C'est difficile à réaliser, on n'y croit pas": très émue, Béatrice, une amie du professeur assassiné en France, témoigne

Le professeur qui a perdu la vie dans cette attaque au couteau, c'est Dominique Bernard, professeur de lettres au lycée Gambetta à Arras. Une amie de Dominique témoigne. Elle est très touchée par sa disparition. "Je connais bien Dominique. Ça fait plus de 25 ans que je travaille pour Isabelle et Dominique, donc c’est mes employeurs, et je le voyais régulièrement avant qu'il parte en cours, on se voyait régulièrement le mardi parce que c'était ma journée de travail chez eux", confie Béatrice.

"C'est vraiment un réel ami, quelqu'un sur qui on peut compter. Quelqu'un de très gentil, très honnête, très respectueux, très respectable, qui est à l'écoute de tout le monde, qui sait vous écouter, qui sait vous regarder tel que vous êtes avec aucun jugement, aucun préjugé. Quelqu'un de très bien", poursuit-elle avec beaucoup d'émotions dans la voix.

Béatrice ne parvient plus à retenir ses larmes : "C’est difficile à réaliser. On n'y croit pas, parce qu'on se dit 'pas lui quoi !' Ça ne devait pas être lui. Alors, était-il là au mauvais endroit ? Il est tellement gentil. Je pense qu'il a voulu défendre son collègue, l'autre personne qui était dans la cour et peut-être préserver tous ses élèves qui étaient en cours en classe. Je pense qu'il a fait son devoir."