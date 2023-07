"C'était loin d'être un simple cocard": il y a 20 ans, l'actrice Marie Trintignant mourait sous les coups de son compagnon Bertrand Cantat

Marie Trintignant mourait le 01 août 2003, six jours après avoir été frappée par son compagnon Bertrand Cantat, en marge d'un tournage en Lituanie. D'un "accident" et "folie" amoureuse selon le chanteur, à un "homicide" pour la justice, voici le récit d'un féminicide qui ne portait pas encore son nom.

Malheureusement, on est arrivés beaucoup trop tard

Longtemps, il écoute le "monologue" de Cantat. "Au bout d'un moment, je me suis posé des questions. Je suis retourné dans la chambre de Marie, quitte à la réveiller". Il soulève la serviette sur le visage de sa sœur: "C'était loin d'être un simple cocard". A sa demande, la veilleuse de nuit appelle les secours. A 07H16, des heures après les coups. L'actrice de 41 ans est opérée pour juguler une hémorragie cérébrale. Bertrand Cantat, qui a ingéré des antidépresseurs, est hospitalisé. "Quasiment dans le coma", la police ne peut l'interroger.



Le lendemain, la police lituanienne affirme que, lors d'une violente dispute, le chanteur sous l'effet de médicaments et de l'alcool aurait frappé et poussé l'actrice qui, se cognant la tête, est tombée dans le coma. Elle ouvre une enquête. L'actrice subit le 29 juillet une seconde opération. "Médicalement, il n'y a plus rien à faire", affirme le neurochirurgien Stéphane Delajoux. "Malheureusement, on est arrivés beaucoup trop tard".

Bertrand Cantat est placé en garde à vue. Les Trintignant portent plainte à Paris. Au creux de l'été, l'affaire présentée comme un crime passionnel connaît un retentissement médiatique énorme. Le parquet ouvre une information judiciaire pour "coups volontaires" et "non assistance à personne en danger". Une reconstitution des faits a lieu avec Bertrand Cantat. L'avocat des Trintignant Me Georges Kiejman exclut l'hypothèse d'une chute: "son visage est trop tuméfié".