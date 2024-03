"Cette femme est dans le déni complet": le policier ayant exhumé les corps de la famille Dupont De Ligonnès recadre la soeur du suspect

Le mystère entourant Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir assassiné son épouse et leurs quatre enfants avant de s'évaporer, continue de captiver l'attention nationale depuis près de treize ans. Récemment, une nouvelle hypothèse a été avancée par Christine Dupont de Ligonnès, la sœur du principal suspect, suggérant que toute la famille aurait pu être exfiltrée aux États-Unis, où Xavier travaillerait secrètement pour les autorités américaines.

Cependant, ces déclarations ont été vigoureusement réfutées par Philippe Cussac, l'ancien commissaire central de Nantes qui était en charge de l'affaire en 2011. "Cette femme est dans le déni complet, je suis tombé des nues", déplore-t-il chez nos confrères de Sud Ouest. "J’étais au 55, boulevard Schuman, le jour où on a sorti les corps enterrés sous la terrasse du domicile familial et je sais ce que j’ai vu et ressenti. Les analyses ADN ont également parlé", insiste l'ancien policier, aujourd'hui à la retraite. "Je peux attester que les corps que j'ai identifiés correspondaient parfaitement aux photographies dont nous disposions", affirme-t-il, qualifiant les allégations d'"insensées".