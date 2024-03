"Le plus frappant, c'est sa conviction": Dominique Demoulin analyse les propos de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès

Sur notre plateau, ce jeudi midi, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès et son époux sont venus clamer l'innocence du suspect numéro un dans le meurtre de toute sa famille. Pourtant, tous les éléments recueillis jusqu'ici tendent à croire que XDDL est bel et bien le criminel, qui a ensuite organisé sa disparition. "Il y a en effet tous les préparatifs, l'arme qui a tué est une carabine du même type que celle qui était en possession de XDDL", rappelle Dominique Demoulin. "Peu de temps avant les disparitions, il s'était inscrit à un club de tirs, il évoquait la possibilité de mettre un silencieux sur sa carabine, il a acheté ce silencieux, des munitions, du ciment, une bêche, de la chaux… Autrement dit, tout l'accuse", conclut notre journaliste experte en affaires judiciaires. "Si tout l'accuse, c'est peut-être qu'il est coupable…"

Pourtant, Christine Dupont de Ligonnès réfute ces réalités et indique qu'il s'agit d'une mise en scène, qui aurait notamment servi à l'exfiltration secrète de son frère vers les États-Unis. Dominique Demoulin n'y croit pas: "Le plus frappant, c'est la conviction de Christine Dupont de Ligonnès. Son livre est présenté comme une contre-enquête, moi je dirais plutôt que c'est un acte de foi, celui d'une sœur convaincue de l'innocence de son frère. Et face à la foi, les arguments rationnels n'ont pas beaucoup de poids…"