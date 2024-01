Condamné à perpétuité, le tristement célèbre Nordahl Lelandais est devenu papa

Elle a "entre 33 et 35 ans" et s'est installée à Ensisheim, a annoncé une source, selon laquelle l'enfant a été conçu dans la prison alsacienne. Celle-ci dispose de petits logements où les détenus peuvent s'isoler avec un ou des proches.

"Il est papa depuis quelques mois", a précisé une autre source pénitentiaire. Selon le quotidien Le Parisien, l'enfant est âgé de "deux mois".

Nordahl Lelandais, 40 ans, a été condamné en février 2022 par les assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, 8 ans, lors d'une soirée de mariage en août 2017. Il a aussi été condamné en mai 2021 à Chambéry à 20 ans de réclusion pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer, pris en stop en avril 2017. Et vendredi, lors d'un procès à huis clos, le tribunal de Charleville-Mézières lui a infligé un an d'emprisonnement pour l'agression sexuelle, en mars 2017, d'une petite-cousine alors âgée de 14 ans.

Selon Le Parisien, il a connu plusieurs relations amoureuses avec des femmes depuis qu'il est en prison. Il a été transféré à Ensisheim après avoir été surpris en plein ébat sexuel avec la mère de son futur enfant au parloir à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, selon une source pénitentiaire.