À côté de la plaque: le rappeur Rohff partage de fausses informations sur l'EVRAS

Le guide d'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS) est au centre de nombreuses fausses informations sur les réseaux sociaux. Des individus opposés à l'EVRAS (ou du moins à ce qu'ils pensent savoir du sujet), ont bouté le feu à des écoles de Charleroi ces derniers jours. Si ces rumeurs sont souvent véhiculées par des citoyens mal renseignés ou visant des objectifs politiques, des célébrités peuvent aussi relayer ces "fake news". Une publication de Rohff fait surface. Sur X (ancien Twitter), le rappeur français a partagé le 13 septembre une publication complètement à côté de la plaque. Voici son contenu: "Si vous refusez qu’on apprenne à vos enfants,vos neveux et nièces de 5 ans à se masturber et qu’on leur enseigne la pénétration et la pornographie à 9 ans comme l’indique la loi Evras qu’ils veulent faire passer en douce, Signez vite cette pétition et faites la tourner un maximum. Restez concentré, Réveillez vous !!! c’est très très très grave et démoniaque ce qu’il se passe !!! Cliquez et signez !!!!".

Avant de rentrer dans le détail, précisons d'abord que le guide EVRAS ne vise pas les enfants de 5 ans, ni même ceux de 9 ans. Ce n'est pas un cours, mais plutôt une animation de deux heures donnée à deux moments de la vie scolaire des élèves: en 6e primaire et en 4e secondaire. Des gens mettent le feu à des écoles à cause de la désinformation que vous relayez Bref, les éléments partagés par Rohff sont faux, et de nombreux internautes ne s'y sont pas trompés. "Franchement, Rohff, je t'ai considéré comme un grand frère avec de bons conseils quand j'étais au collège au début des années 2000, et ça m'a sorti de la rue. Mais aujourd'hui, tu es vraiment devenu trop con, stupide, idiot. Tu sombres dans le complotisme et tu viens raconter des conneries en croyant n'importe quoi, alors que n'importe qui avec la moindre recherche peut savoir la vérité", réagit un internaute. "Vous savez que des gens mettent le feu à des écoles à cause de la désinformation que vous relayez dans votre tweet? Rien de tout ça ne va être enseigné à nos enfants. Renseignez-vous s’il vous plaît", rappelle une autre.

Ce qu'est réellement EVRAS Depuis plusieurs mois, la ministre de l'Éducation tente de rassurer les parents et défend le guide d'Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS). "D'après moi, c'est indispensable, d'ailleurs, ç'aurait dû être fait il y a vingt ans et rendu obligatoire dans toutes les écoles", avait-elle déclaré au micro de Martin Buxant sur Bel RTL fin août. "Ça n'est pas un programme de cours destiné à tous les enfants, avait-elle déjà expliqué en décembre 2022. Il n'est pas question de parler de transidentité avec des enfants de 5 ans ou de sextos à des enfants de 9 ans". L'EVRAS est un guide de 300 pages qui contient des informations destinées à celles et ceux qui animeront les séances. Les séances seront données par des professionnels qui auront suivi une formation, prioritairement venant de centres de planning familiaux. Le principe est de partir des questions que posent les élèves. Cela est confirmé dans la circulaire de la ministre de l'Education, envoyée aux écoles: "Ces professionnels devront travailler au départ des questions des enfants, c'est-à-dire sans poser des questions à leur place et en tenant compte de leur âge et de leur développement psycho-affectif. Car on ne peut évidemment pas aborder les mêmes contenus à 5, 10 ou 16 ans".

Le document officiel précise aussi qu'il n'est "absolument pas question d'encourager une hypersexualisation chez les jeunes, de susciter une orientation sexuelle ou une identité de genre, ni de donner des cours de pratiques sexuelles". L'idée est de protéger les enfants face à certains contenus, notamment sur les réseaux sociaux. Aussi, de les rassurer face à des situations inconfortables et de leur apprendre le respect de l'autre. Le texte a été voté dans les trois parlements concernés. Les premières séances se tiendront cette année, et chaque école organise son propre calendrier.