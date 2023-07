De nouvelles scènes de pillages ont secoué plusieurs villes en France: 4e nuit de violences d'une "intensité moindre", plus de 1.300 interpellations

Samedi en fin de matinée, la foule s'est pressée au funérarium de Nanterre pour la levée du corps du jeune homme, dans un climat très tendu, ont constaté des journalistes de l'AFP. Nahel doit être inhumé en début d'après-midi au cimetière du Mont-Valérien tout proche, dans la plus stricte intimité familiale.

Les obsèques du jeune Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, ont débuté samedi à Nanterre, quelques heures après une quatrième nuit consécutive de violences urbaines et de pillages dans toute la France au cours de laquelle plus de 1.300 personnes ont été interpellées.

Au moins 1.311 personnes ont été interpellées dans la nuit, selon un nouveau bilan du ministère de l'Intérieur, dont 406 à Paris et en proche banlieue.

Saisi par une vidéo amateur venue contredire le récit initial livré par les policiers, le tir à bout portant d'un motard et la mort de l'adolescent ont continué à embraser de nombreuses villes du pays, malgré les "moyens exceptionnels" déployés par les forces de l'ordre pour tenter d'enrayer la spirale de la violence.

Quelque 1.350 véhicules ont été incendiés, 266 bâtiments ont été incendiés ou dégradés, dont 26 mairies et 24 écoles, et 2.560 feux comptabilisés sur la voie publique, selon Beauvau, des chiffres en net recul par rapport à ceux de la nuit précédente.

En déplacement dans la nuit à Mantes-la-Jolie (Yvelines), Gérald Darmanin a fait état de violences d'une "intensité moindre".

Son ministère a par ailleurs recensé dans la nuit 31 attaques de commissariats, 16 attaques de postes de police municipale et 11 de casernes de gendarmerie, et fait état de 79 policiers et gendarmes blessés.