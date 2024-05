Dernière ligne droite au procès Trump, l'heure du jugement approche

Donald Trump revient mardi devant le tribunal de New York pour la dernière ligne droite de son procès où l'attendent 12 jurés et le risque de devenir le premier ancien président de l'histoire des Etats-Unis condamné par la justice pénale.

Après six semaines de débats intenses, défense et accusation vont avoir une ultime occasion de convaincre le jury, sept hommes et cinq femmes appelés à trancher sur cette affaire aux enjeux politiques colossaux pour le candidat des républicains à la présidentielle du 5 novembre.