Décès de Françoise Hardy: proches et admirateurs vont lui dire adieu ce jeudi à Paris

Egalement musicien, c'est lui qui a annoncé le décès de l'idole des yéyé, interprète de tubes comme "Tous les garçons et les filles" ou "Comment te dire adieu", repris par la suite en anglais.

Sous une photo de lui et sa mère, Thomas Dutronc a écrit un sobre "Maman est partie", le 11 juin au soir sur les réseaux sociaux.

Deux jours plus tard, il est remonté sur scène lors d'un poignant concert dans le Pas-de-Calais. "En Angleterre, on dit 'elephant in the room' (l'énorme sujet dont on évite de parler, NDLR). (...) On ne peut pas traduire en français mais, pour moi, mon 'elephant in the room', c'est le départ de ma maman vers d'autres cieux", a-t-il dit avec pudeur, devant un public ému.