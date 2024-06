DIRECT - Législatives françaises historiques: le Rassemblement National est largement en tête

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a lancé dimanche un appel aux électeurs de donner à son parti la majorité absolue à l'issue du second tour "pour que Jordan Bardella soit nommé Premier ministre".

Macron appelle à un "large rassemblement clairement démocrate et républicain" face au RN. Il estime aussi que la participation élevée montre une volonté de "clarifier la situation politique".

Le parti d'extrême droite compterait plus de 34% des voix devant le Nouveau front populaire, la coalition de gauche (28,5 à 29,1%) et le camp présidentiel d'Emmanuel Macron (20,5 à 21,5%).

D'après le sondage de M6 et RTL, le Rassemblement National aurait 34 % des voix, le Nouveau Front Populaire en aurait 30%, tandis que la Majorité Présidentielle est à 22%. Les Républicains ont 10% .

Les dernières estimations placent le Rassemblement National en tête avec 34.5% des voix. Le parti d'extrême droite est suivi par le Nouveau Front Populaire, avec 28.5% et puis, la majorité présidentielle avec 22.5%.

Marine Le Pen, ce soir, pourrait récolter plus de 50% des voix, devenir députée directement. Son discours enflammé est attendu à l'intérieur de cette salle, juste derrière nous, vers 20h30.

Personne ici sur cette circonscription, à Hénin-Beaumont, ne semble prêt à remettre en cause le succès, la victoire du Rassemblement National.

Nos envoyés spéciaux Julien Crète et Xavier Preyat ont constatent sur place que tout semble déjà prêt pour célébrer éventuellement une victoire.

La participation pourrait atteindre plus de 67%

Le premier tour des élections législatives anticipées devrait être marqué par un net rebond de la participation, estimée dimanche entre 67,5% et 69,7% par les différents instituts de sondage, contre 47,5% au premier tour du scrutin de 2022.

La participation, déjà en hausse de 20 points à 17H00 selon le ministère de l'Intérieur, serait ainsi la plus élevée depuis le premier tour de 1981 (70,86%).

La prévision la plus basse (67,5%) est donnée par l'institut Ipsos et son partenaire Talan pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI et LCP Assemblée nationale.

La plus élevée (69,7%) est avancée par Harris Interractive et Toluna pour M6, RTL et Challenges.

Entre les deux, une participation de 69% est anticipée par l'Ifop pour TF1 et LCI.

La projection de l'institut Elabe pour BFMTV, RMC et La Tribune Dimanche s'élève à 69,5%.

Celle d'OpinionWay pour CNews, Europe1 et Le Journal du Dimanche s'établit à 68,5%.