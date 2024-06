J-1 avant les législatives en France: pourquoi les derniers sondages, qui donnent le RN gagnant, ne veulent "pas dire grand-chose"

Selon notre expert de la France, Christophe Giltay, cette élection sera "historique". "Ce serait la première fois depuis 1940 et le maréchal Pétain que la France pourrait être dirigée par l'extrême droite", souligne-t-il. Mais "rien n'est sûr", puisque depuis ce vendredi soir, les sondages sont interdits. Les derniers donnaient le Rassemblement National à 36%, le Front de Gauche à 29% et la majorité présidentielle à 20%.

Le taux de participation est également à prendre en compte, puisqu'aux élections européennes du 9 juin, qui ont amené Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée nationale, et donc à provoquer ces élections législatives anticipées, il n'y a eu environ que 50% des Français qui ont voté.

"Cette fois-ci, on annonce une participation de l'ordre de 68%", soit bien plus. "Et on ne sait pas ce que vont faire ces nouveaux électeurs qui vont se diriger vers les urnes". De très nombreuses procurations ont été signées: on en décompte 2,6 millions.

"Pour les sondeurs, il est donc très compliqué de voir ce que vont faire les 48 millions d'électeurs français". Résultats ce dimanche vers 20h.