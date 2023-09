Disparition de Lina: deux véhicules saisis à Plaine, commune où vit la mère de l'adolescente

Nouveau rebondissement dans la disparition de Lina en Alsace (France). Selon nos informations, deux véhicules ont été saisis ce samedi soir à Plaine, commune où vit la mère de Lina. Le lieu de la saisie se trouverait à 5 km environ du domicile familial.

Plus tôt dans la journée, on apprenait via BFMTV, qu'une jeune fille de 14 ans, nommée Karine et habitant aussi le village de La Plaine, a affirmé avoir été approchée à deux reprises par un homme. Cela remonte à la semaine précédant la disparition de Lina : une première fois le lundi 18 septembre vers 18h30, alors qu'elle rentrait de l'école. BFMTV écrit qu'un homme en voiture a klaxonné plusieurs fois l'adolescente.