Disparition de Lina: les recherches se précisent mais le modèle du véhicule complique la tâche

Les recherches continuent, mais se précisent. Jusque-là, les battues citoyennes et les opérations de ratissage ne donnent rien. Pour certaines, il était même plus question de levée de doutes que de réelles pistes. Ce vendredi, en revanche, les enquêteurs ont mené des opérations ciblées. Ils ont notamment dans le viseur une Renault Clio, foncée, bleu marine ou grise. Un témoin aurait vu une voiture qui correspond à la description à l'endroit où le téléphone de Lina a borné pour la dernière fois et qui correspond au moment de la disparition.

Après analyses, six véhicules sont dans le viseur pour le moment. Le hic: cette piste se heurte à une difficulté majeure. Le modèle est extrêmement répandu. Il s'agit de la quatrième voiture la plus vendue de l'histoire de l'automobile française. Or, les forces de l'ordre ne disposent pas d'information sur la plaque d'immatriculation.