Les Belges adorent le shopping: entre le commerce en ligne et les magasins, voici votre préférence

Les Belges aiment faire du shopping. Pour 39% d'entre vous, c'est même votre passe-temps favori, selon une récente étude. Dans des petits commerces, dans des grandes surfaces ou en ligne, le shopping se décline sous toutes ses formes pour séduire un public toujours plus large.

Bien que les moyens de faire ses emplettes en ligne sont de plus en plus sophistiqués, la majorité des Belges (57%) préfèrent tout de même faire leurs courses directement en magasin. "C'est l'avantage d'avoir toujours ce contact client et surtout de pouvoir conseiller. Chose qui n'est pas possible sur Internet", argumente Coraline Plador, vendeuse dans un magasin.