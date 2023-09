Disparition de Lina: une "opération coordonnée d'envergure" est en cours

Une "opération coordonnée d'envergure" est en cours dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Lina, adolescente de 15 ans introuvable depuis samedi, a annoncé ce vendredi la procureure de la République de Saverne, Aline Clérot, dans un communiqué.

Cette opération se tient en "plusieurs points de la zone potentielle de disparition de Lina", dans le Bas-Rhin, et "porte sur des informations utiles à l'enquête qu'il convient de vérifier", a ajouté la magistrate. Cette opération est menée par la section de recherches de Strasbourg et le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin, a précisé la procureure, sans donner plus de détails.