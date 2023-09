"C'est triste de devoir se justifier": la maman de Lina, l'adolescente disparue, défend le petit ami de sa fille, Tao, victime de menaces de mort

La jeune fille de 15 ans n'a plus donné signe de vie depuis samedi dernier, quand elle a quitté le domicile familial à pied pour prendre un train et se rendre à Strasbourg. "Ça ne devrait pas arriver", s'est exprimée la mère de l'adolescente au micro de RTL. Tout le monde ignore, pour l'instant, où peut se trouver Lina, les battues ne donnent rien. Tout est possible, aucune piste n'est écartée. On sait que le dernier à avoir reçu un message de l'adolescente, c'est Tao, son petit ami. Il aurait, depuis, perdu son téléphone portable qui serait, selon ses dires, tombé dans une bouche d'égout. Il n'en fallait pas plus pour que le jeune garçon soit pointé du doigt sur les réseaux sociaux. Il a même reçu des menaces de mort.

La maman de Lina a tenu à défendre ce dernier: "La récurrence de la méchanceté est difficile à supporter", dit-elle. Elle continue: "C'est triste de devoir se justifier dans un moment pareil. Tao, il s'arrache depuis le début, c'est nous qui devons le ralentir pour le sécuriser. Il est humain, comme tout le monde et à un moment donné, on n'arrive plus à absorber. Même si on essaye de se détacher, ça finit par blesser."