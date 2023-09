"Vous ne trouviez pas de poivron à Bruxelles": voici comment les habitudes de consommation des Belges ont changé en 50 ans

D'après Laurent Nys, les habitudes de consommation des Belges ont bien changé depuis 50 ans. Il évoque une raison en particulier: "L'arrivée de communautés étrangères a ouvert le marché à des tonnes de produits." Le directeur général de Mabru donne un exemple surprenant: "Dans les années 50, vous ne trouviez pas de poivrons à Bruxelles." Il estime aussi qu'on consomme beaucoup plus de légumes que dans "la cuisine des années 60, 70". Même si, la principale évolution en termes de consommation réside dans le nombre et la diversité des produits: "Il y en a beaucoup plus. On trouve des fruits tropicaux, on trouve des fruits de toutes les régions et la nourriture ethnique a fait ouvrir la gamme à tout plein de produits."

D'un autre côté, certaines choses ne changent pas. Quand notre journaliste interpelle Laurent Nys sur "ce que le Belge consomme le plus", il répond: "Il consomme pas mal de pommes de terre, ce n'est pas une légende." Point de vue légumes, nous aurions un faible pour les chicons. "Mais le Belge est ouvert à plein de cuisines extérieures aussi, par la situation de Bruxelles capitale de l'Europe", précise l'invité. Il conclut: "On trouve de la nourriture de tous les pays dans des restaurants fantastiques à Bruxelles."