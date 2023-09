Disparition d'Emile en France: où en est l'enquête deux mois plus tard?

La disparition du petit Emile, deux ans et demi, le 8 juillet dans le hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) reste à ce jour un mystère malgré des recherches intenses et une enquête désormais élargie à des motifs criminels.

La gendarmerie est alertée vers 18h et une enquête pour recherche des causes de disparition inquiétante débute le 9, assortie d'un appel à témoins. Une battue réunit des centaines d'anonymes venus prêter main forte les deux premiers jours. Enquêteurs et militaires continuent ensuite à inspecter minutieusement 97 hectares de champs, bois et terrains escarpés, sans succès.

La trentaine de maisons du hameau rattaché à la commune du Vernet sont aussi fouillées, les habitants interrogés et leurs véhicules visités.

Ouverture d'une information judiciaire