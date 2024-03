Disparition d'Emile en France: une "mise en situation" organisée ce jeudi, que va-t-il se passer?

Cela fait 8 mois déjà que le petit Emile, âgé de 2 ans et demi, a disparu dans le Haut-Vernet en France alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents.

Selon BFM TV, 17 personnes ont été convoquées aujourd'hui: la famille de l'enfant et leur avocate, mais également une grande partie du village, avec des témoins ayant aperçu Emile dans l'après-midi précédent sa disparition. Le hameau de 25 habitants sera donc entièrement bouclé.

La reconstitution des faits permettra de déceler d'éventuelles incohérences dans les témoignages recueillis jusqu'ici, et ainsi de peut-être de faire avancer l'enquête.

Un arrêté municipal a d'ailleurs interdit l’accès au Haut-Vernet depuis mercredi matin 8 heures et jusqu’à vendredi même heure. La préfecture a aussi pris un arrêté d'interdiction de survol.

Environ 60 militaires et des gendarmes locaux sont mobilisés pour éviter toute intrusion lors de la reconstitution, indique BFM DICI. Une vingtaine de gendarmes de la cellule nationale d’enquête ou de la section de recherches de Marseille seront aussi présents. La cellule d’investigations criminelles du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-de-Haute-Provence sera là en appui des enquêteurs. Une équipe sera également dédiée à la captation de cette mise en situation.

On sait, par exemple, qu'un voisin a expliqué avoir vu l'enfant descendre la rue vers 16h30, vers le lavoir. C'est là où un chien renifleur de la gendarmerie a marqué la trace du petit garçon pour la dernière fois. Alors qu'un autre a dit l'avoir vu remonter la rue vers 16h45. Cette journée devrait donc permettre d'éclaircir ces deux témoignages contradictoires, et voir s'ils sont cohérents et réalistes.

A ce jour, toutes les pistes sont encore envisagées. Et les enquêteurs referment petit à petit des portes dans l'enquête.