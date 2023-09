Disparition du petit Émile: les fouilles reprennent, deux plongeurs sont partis inspecter un lac

La disparition du petit Emile, deux ans, continue d'inquiéter toute la France, et le mystère persiste quant à savoir où il peut bien se trouver. Après avoir brisé une dalle de béton récemment dans l'espoir de le retrouver, de nouvelles fouilles ont lieu dans le Haut-Vernet, la région où le petit a disparu, comme le rapportent nos confrères de BFMTV.

Ce mardi, des plongeurs sont partis à la recherche d'Emile dans un sac situé non loin du lieu de sa disparition. BFM assure qu'au moins deux hommes sont partis et qu'un camion de gendarmerie se trouve sur place. Le lac ferait environ 1500 m² et est sous inspection.

Toujours introuvable depuis le 8 juillet dernier, le petit Emile semble s'être volatilisé et les pistes continuent d'être étudiées les unes après les autres. Si de nombreuses hypothèses circulent, aucune d'entre elles n'a attiré l'œil des enquêteurs plus qu'une autre.