Un bébé sans famille d'accueil, des jumelles qui n'ont jamais quitté l'hôpital,...: des professionnels de l'Aide à la jeunesse lancent un cri de détresse

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées mardi, face à la clinique MontLégia (CHC) à Liège, à l'appel du Collectif liégeois afin d'attirer l'attention sur les difficultés rencontrées par diverses structures d'aide à la jeunesse. Ces travailleuses et travailleurs ont exprimé leur sentiment d'impuissance vis-à-vis de nombreux enfants en situation de danger qui ne reçoivent pas une aide adéquate.

"Il y a ici différents services représentés qui dépendent de ministres différents. Chacun s'occupe de ses compétences sans qu'il y ait de vision globale vis-à-vis de ces enfants en difficultés", ont dénoncé Nadine Lipstadt, directrice du service résidentiel pour jeunes "La Frênaie", et Marianne Balaes, directrice du service d'accompagnement en accueil familial "En famille". "Il n'y a pas de cohésion, ce qui crée une rupture dans le parcours de vie de centaines d'enfants. Nous voulons donc remettre l'enfant en situation de danger au centre des préoccupations des politiques."

À l'initiative de la manifestation, le Collectif liégeois a vu le jour en avril 2023, à la suite d'une réunion rassemblant le personnel du secteur de l'aide à la jeunesse et provenant tant de services publics que privés. Un millier d'enfants en situation de danger, sur l'arrondissement de Liège - sur la base des listes d'attente du SAJ et du SPJ de Liège -, ne reçoivent pas une aide adéquate. Face à ce constat, les travailleuses et travailleurs du secteur ont donc décidé de mener des actions afin d'attirer l'attention du monde politique sur la nécessité de réagir durablement.