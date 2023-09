La maison de Marc Dutroux a été rasée mais pas la cave dans laquelle ses victimes ont été détenues: pourquoi?

Une page s'est tournée aujourd'hui à Marcinelle. L'ancienne habitation de Marc Dutroux a laissé place à un jardin inauguré en présence des familles des victimes. Un mémorial inaccessible au public. La maison a été rasée mais pas la cave où ont été détenues Julie et Mélissa.

L'ancienne citerne transformée en cache a été préservée et recouverte mais en retirant la terre, elle, pourrait de nouveau apparaître et des prélèvements ADN par exemple pourraient y être réalisé.

Les parents des victimes et principalement Gino Russo, le papa de Mélissa, ont souhaité conservé la cave dans laquelle ont été détenues les fillettes. Pour lui, le dossier n'a pas encore livré tous ses secrets. Il reste convaincu que des pistes n'ont pas été exploitées. Il veut que des enquêteurs puissent un jour retourner dedans.

Gino Russo attend toujours la vérité. "Je pense qu'on y retournera", dit-il. "Dans 50 ans quand toute cette génération n'existera plus et qu'on n'aura pas peur de la vérité. Et pas peur de dire qu'on a mal travaillé. Peut-être qu'on n'aura pas peur de dire pourquoi aussi. Parce que moi, je ne le sais pas."