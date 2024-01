Dupond-Moretti à la justice, le retour de Rachida Dati: découvrez la composition du nouveau gouvernement français

Quarante-huit heures après l'accession de M. Attal à Matignon, le gouvernement confirme Bruno Le Maire à l'Économie, Gérald Darmanin à l'Intérieur, Sébastien Lecornu aux Armées et Eric Dupond-Moretti à la Justice. Marc Fesneau est aussi maintenu à l'Agriculture et à la Souveraineté alimentaire. Visage connu également, mais de l'ère Sarkozy, l'ancienne Garde des Sceaux Rachida Dati a créé la surprise par sa nomination à la Culture. "C'est une femme d'engagement et d'énergie", a défendu Gabriel Attal sur le plateau du 20h de TF1, soulignant l'indépendance de cette magistrate de formation mise en examen pour "corruption passive".

Également ex-ministre de droite, Catherine Vautrin, détentrice de plusieurs portefeuilles sous Jacques Chirac et déjà pressentie pour Matignon en 2022, hérite d'un ministère élargi au Travail, la Santé et les Solidarités. Jusqu'alors en charge des Solidarités, Aurore Bergé est nommée ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes et à la lutte contre les discriminations. Chef du parti présidentiel Renaissance et proche d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné est nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Amélie Oudéa-Castera est, elle, promue à l'Éducation nationale, la Jeunesse et les Jeux Olympiques et paralympiques en plus de son portefeuille des Sports. La députée Marie Lebec devient pour sa part ministre déléguée aux Relations avec le Parlement. Enfin, Prisca Thevenot sera à 38 ans la nouvelle porte-parole du gouvernement. L'équipe n'est pas encore au complet, puisqu'il manque encore les secrétaires d'État au tableau. Un Conseil des ministres est prévu vendredi à 11h.