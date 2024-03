Emmanuel Macron de retour dans une cité marseillaise sur fond d'opération anti-drogue "sans précédent"

"C'est une opération sans précédent que nous avons lancée pour porter un coup d'arrêt aux trafics de drogues, assurer l'ordre républicain, faire +place nette+", a écrit le chef de l'Etat sur le réseau X, en précisant que celle-ci aurait lieu "à Marseille et dans d'autres villes de France".

Pour cette "première opération +Place nette XXL+", Emmanuel Macron s'est rendu à la cité de la Castellane, dans le nord de Marseille, un quartier où il était déjà venu en juin dans le cadre du suivi de son plan "Marseille en grand".

"Il y a eu une très grosse opération hier, qui va durer plusieurs semaines partout dans Marseille", a précisé à une habitante le président de la République sur place: "Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent".

Lors de cette première journée d'opération, 80 interpellations ont eu lieu et 140.000 euros saisis, selon une source officielle. Selon une source proche du dossier, 4.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés par semaine à Marseille et dans les communes alentours, pour trois semaines au total.