Entre rétrospective et introspection, Julie Doucet s'expose à Strasbourg

Baptisée "Julie Doucet - Une rétrospection" et inaugurée dans le cadre des "Rencontres de l'illustration 2024", l'exposition retrace le parcours créatif de cette autrice influente qui a multiplié les pratiques, du dessin à la gravure, en passant par le collage, la vidéo et la poésie.

Elle débute en présentant le fanzine autopublié qui l'a fait connaître au début des années 1990, "Dirty Plotte", un titre qui annonce la couleur, plotte étant un terme d'argot québécois désignant à la fois la vulve et une femme.

A l'époque, Julie Doucet vient d'abandonner ses études d'art plastique et livre, en toute liberté, des récits personnels et fantaisistes où elle se met en scène, évoquant ses rêves et ses cauchemars, la masturbation ou les menstruations, avec, déjà, ce souci pointu du détail dans ses dessins en noir et blanc.