Européennes: débat Attal-Bardella, Glucksmann fait l'appel, Bellamy à Colombey

A 17 jours des européennes, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, sera ciblé de toutes parts jeudi, entre son débat télévisé avec Gabriel Attal, "l'appel à la résistance contre l'extrême droite" de Raphaël Glucksmann et la visite de François-Xavier Bellamy à Colombey-les-deux-Eglises.

A un peu plus de deux semaines du vote (9 juin), le RN domine outrageusement les sondages d'intentions de vote, souvent au-delà des 30%, tandis que la liste de la majorité est talonnée par celle conduite par Raphaël Glucksmann (PS-Place Publique), à tel point que les observateurs guettent un hypothétique point de "croisement des courbes".

"Peut-être qu'il sera capable d'avoir une vraie discussion sur l'Union européenne et sur son avenir, plutôt que se réfugier derrière des slogans où, à chaque fois qu'il est en difficulté, se mettre à ânonner des contre-vérités, se mettre à changer de sujet, avec aplomb, certes, mais pour éviter d'avoir à parler des vrais sujets et de l'Europe", a insisté le Premier ministre.

Le chef du gouvernement, qui a reporté de jeudi à vendredi un déplacement dans la Drôme, n'a guère eu le temps de préparer ce débat, mais son équipe lui prépare des séances, le chef de cabinet Maxime Cordier ou le conseiller Ryan Nezzar lui apportant la réplique, explique son entourage.

A Matignon, on dépeint un contradicteur du RN "fébrile", qui "ne connaît pas ses dossiers".

"Au-delà de Jordan Bardella, on veut montrer que le RN a le pire projet pour l'Europe et qu'on est les seuls à porter un projet véritablement europhile, et à avoir un bilan positif", insiste-t-on rue de Varenne.