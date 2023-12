Fin du calvaire pour les 300 passagers indiens bloqués à Vatry, en France: l'avion a pu décoller vers Bombay

L'Airbus A340 de la petite compagnie roumaine Legend Airlines, bloqué à l'aéroport de Vatry (Marne) depuis jeudi après-midi après des soupçons de traite d'êtres humains, s'est envolé à destination de Bombay, a-t-elle précisé.

Les deux Indiens soupçonnés d'être des passeurs, nés en 2000 et 1984, n'ont pas été mis en examen, mais placés sous le statut plus favorable de témoins assistés et sont donc ressortis libres lundi après leur interrogatoire devant un juge d'instruction parisien. Le parquet de Paris avait demandé leur placement en détention provisoire.

Me Salomé Cohen, avocate d'un des deux mis en cause a salué auprès de l'AFP "la lecture extrêmement précise et minutieuse de la juge d'instruction qui a su se défaire de la médiatisation de ce dossier".