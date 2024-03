France: Macron promet des opérations anti-drogue "XXL" partout dans l'Hexagone

"Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent", a expliqué le chef de l'Etat aux habitants de la cité de la Castellane, à Marseille, deux semaines après le cri d'alarme de magistrats qui avaient demandé un "plan Marshall" pour sauver la ville du sud-est de la France du narcobanditisme.

Lundi, 900 policiers, gendarmes et douaniers étaient déployés à Marseille et autour, mardi près de 800. En deux jours, ils ont arrêté 98 personnes, en ont placé 71 en garde à vue, saisissant quatre armes, plus de 385.000 euros en liquide ou en avoirs, 8,7 kg de cannabis et 339 g de cocaïne.

"L'idée c'est d'avoir une situation qui soit clairement assainie et d'avoir un impact très fort les prochaines semaines", a déclaré, aux côtés du chef de l'Etat, le préfet de police du département des Bouches-du-Rhône, Pierre-Edouard Colliex.