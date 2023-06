France: un homme tire sur ses voisins, une fillette de onze ans est décédée

Une fillette de 11 ans a été tuée par balle et son père grièvement blessé samedi soir dans le jardin de leur maison de Plonevez-du-Faou (Finistère). Leur voisin néerlandais a ouvert le feu, sur fond d'un possible conflit de voisinage, a annoncé dimanche le parquet.

Il tire et se retranche chez lui

D'après une source chez les gendarmes, le voisin a fait usage de son arme, une carabine, et a tiré à travers une haie. Il s'est ensuite retranché chez lui, en compagnie de son épouse, selon la procureure. "Après intervention du négociateur de la gendarmerie et du GIGN, le mis en cause et son épouse ont fini par se rendre. Ils ont été interpellés vers 23 heures et placés en garde à vue", a précisé Mme Halley.