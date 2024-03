France: un jeune homme meurt poignardé à Dijon

Le jeune homme, poignardé à Talant (Côte d'Or) peu avant 08h00, était âgé de 19 ans et originaire du quartier dijonnais sensible de Fontaine d'Ouche, a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Dijon, Olivier Caracotch.

Cette attaque, survenue en pleine journée dans un quartier fréquenté, a entraîné la venue en renfort le soir même d'une trentaine de policiers de la CRS 83, spécialisée dans les violences urbaines. Selon la préfecture, ce détachement a pour but de "sécuriser le quartier et renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants".

"On en arrive à une 'marseillisation' de Dijon", dénonce Cédric Bovrisse, secrétaire du syndicat policier Alliance pour la Côte d'Or. "On a des échos sur des équipes qui viennent de Paris ou Marseille, où des jeunes ne peuvent pas s'installer et donc viennent en province. Ca arrive à Dijon car c'est plus facile de s'installer ici que dans les quartiers Nord de Marseille", explique-t-il à l'AFP.