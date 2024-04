Mort du petit Emile: des vêtements du garçon ont été retrouvés, "aucune hypothèse privilégiée"

Jean-Luc Blachon, procureur de la République d'Aix-en-Provence, s'est exprimé après la découverte du crâne du petit Emile. "La promeneuse a découvert les ossements lors d'une promenade et dans un chemin qu'elle se souvient avoir arpenté plus d'un mois avant", dit-il. "Perturbée par la découverte, elle s'est saisie du crâne en prenant des précautions pour ne pas le souiller et l'a placé dans un sac en plastique. Elle est rentrée chez elle et a appelé la gendarmerie."

Il précise que la promeneuse a indiqué précisément où elle a trouvé le crâne: "Il était sur le sol d'un chemin étroit. Le terrain a une forte déclivité. En été, c'est une zone très végétalisée. Il peut être rejoint à pied à partir du bas du village, à 25 minutes à marche d'homme. Sur les deux côtés du chemin, c'est très pentu."