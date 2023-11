"Il est rongé par les remords": 6 ados devant la justice dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty en France

Les jeunes prévenus sont arrivés au tribunal peu avant 9H00, le visage camouflé sous leurs manteaux, certains portant des lunettes de soleil ou un masque chirurgical, accompagnés de leurs parents et de leurs avocats.

Le premier procès dans l'affaire de l'assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty par un jeune jihadiste s'est ouvert ce lundi à Paris, où six anciens collégiens comparaissent à huis clos devant le tribunal pour enfants. Un deuxième procès, pour juger huit adultes, aura lieu devant la cour d'assises spéciale de Paris fin 2024.

Avant eux, on avait vu entrer dans la salle certains proches de Samuel Paty, dont ses parents, visages fermés, ainsi qu'une dizaine d'anciens collègues du professeur, qui veulent se constituer partie civile au procès, malgré l'opposition du parquet national antiterroriste. La question doit être abordée dès le début de l'audience.

L'Education nationale veut également se constituer partie civile, a indiqué le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal, joint par l'AFP. "Cela me semble indispensable pour réaffirmer avec force notre volonté de défendre les valeurs de la République que Samuel Paty incarnait, mais aussi pour exprimer mon soutien indéfectible à l'ensemble du corps enseignant, profondément meurtri par l'assassinat barbare de leur collègue", a-t-il déclaré.

Le procès se tient sous strict huis clos vu le jeune âge des prévenus à l'époque des faits - entre 13 et 15 ans. Seules les personnes directement concernées par le dossier peuvent assister à l'audience. La presse n'a pas accès à la salle, gardée par des policiers, et il est interdit de rapporter ce qu'il se dit pendant les débats, même via la parole des avocats.