Incendie dans un gite en France: une enquête ouverte pour "homicides et blessures involontaires aggravés"

Le parquet de Colmar, qui avait ouvert une enquête après l'incendie meurtrier de Wintzenheim, se dessaisit au profit de celui de Paris qui a ouvert vendredi une enquête préliminaire pour "homicides et blessures involontaires aggravés par la violation d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement", ont annoncé les deux juridictions dans un communiqué commun.

"Elle aura pour but de déterminer les causes précises de l'incendie et les éventuelles responsabilités pénales", ajoute le communiqué.