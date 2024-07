Incendie mortel à Nice: "3 personnes cagoulées" sur les images de vidéo-protection

Un violent incendie, probablement d'origine "criminelle", a fait sept morts, dont trois enfants et un adolescent, dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble d'habitation d'un quartier populaire de Nice, dans le sud-est de la France.

Le sinistre a ravagé le septième et dernier étage d'un immeuble du quartier populaire des Moulins, dans l'ouest de la "capitale de la Côte d'Azur".

D'importants moyens ont été mis en œuvre -25 engins et 72 sapeurs pompiers-, mais "malheureusement, sept personnes sont décédées lors de cet incendie", ont indiqué les pompiers, appelés à 02h28 (00H28 GMT) selon le procureur de la République de Nice Damien Martinelli, et arrivés sur place à peine une dizaine de minutes plus tard.