L'Abbé Pierre accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes

L'Abbé Pierre est accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, des faits qui auraient été commis entre la fin des années 1970 et 2005, selon un rapport indépendant commandé par Emmaüs International, Emmaüs France et la Fondation Abbé Pierre et publié mercredi. Icône de la lutte contre l'exclusion, longtemps personnalité préférée des Français, l'Abbé Pierre, de son vrai nom Henri Grouès, est décédé en 2007.

"Ce travail a permis de recueillir les témoignages de sept femmes qui font état de comportements pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles ou des faits de harcèlement sexuel commis par l'abbé Pierre entre la fin des années 1970 et 2005", ajoutent les trois organisations, qui précisent que l'une d'entre elles "était mineure au moment des premiers faits".

Des témoignages glaçants

Le rapport d’enquête de huit pages, publié par Emmaüs International, compile des témoignages anonymes, dont celui de la première plaignante. Mineure à l’époque, elle décrit comment l’abbé Pierre aurait à plusieurs reprises touché sa poitrine et, plus tard, lui aurait imposé un baiser forcé. Une autre victime décrit une agression similaire entre 1977 et 1980, tandis que trois autres femmes rapportent des contacts non consentis entre 1995 et 2005.

Ces récits esquissent un mode opératoire où l’abbé Pierre semble profiter de moments à l’abri des regards pour agresser ses victimes. Plusieurs femmes témoignent aussi de sollicitations persistantes et dérangeantes de sa part.