JO-2024: à Roissy, la police est parée pour accueillir le flot de voyageurs

Du contrôle des passeports à la sécurité dans l'aérogare, la police aux frontières (PAF) de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle se dit prête à absorber le flot de passagers attendu lors des JO de Paris, notamment grâce à de nombreux renforts.

Durant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre), "on sait qu'il y a des journées qui vont être extrêmement importantes et on aura peut-être 300.000 voyageurs dans la journée à Roissy", détaille Julien Gentile, directeur de la PAF des aérodromes parisiens lors d'une visite presse.