Gabriel Attal a présenté sa démission mais Emmanuel Macron lui demande de rester Premier ministre: "C'est totalement pragmatique"

"Ensuite, nous laissons l'Assemblée nationale se constituer", avait-on déclaré ce matin dans l'entourage du Chef de l'Etat. Le président a d'ores et déjà annoncé qu'il attendrait la "structuration" de la nouvelle Assemblée avant d'appeler une personnalité à former un gouvernement.

Les explications de Christophe Giltay

Gabriel Attal a donc présenté sa démission ce lundi matin, mais elle a été maintenue provisoirement pour assurer la stabilité du pays. Comment faut-il l'interpréter? "De manière totalement pragmatique", nous répond Christophe Giltay, envoyé spécial à Paris. "Il faut savoir que bientôt il y aura les Jeux Olympiques en France, que c'est l'équipe de Gabriel Attal qui les a préparés, que pour l'instant il n'y a de toute façon pas d'équipe gouvernementale évidente puisque personne n'a la majorité à l'Assemblée Nationale, donc le Président de la République a décidé de prolonger le gouvernement d'Attal Borne au moins jusqu'aux Jeux Olympiques et probablement jusqu'à la fin des Jeux Olympiques le 11 août."

Notre journaliste spécialisé rappelle que la Belgique n'a toujours pas de Premier ministre un mois après les élections." En Allemagne, Angela Merkel a mis quatre mois à former son dernier gouvernement. Récemment en Espagne, Pedro Sánchez a mis six mois à former son gouvernement...."