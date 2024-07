L'union des gauches est arrivée en tête des législatives en France: Jean-Luc Mélenchon sera-t-il le futur Premier ministre?

Soulagement et joie à gauche, en France. Le Nouveau Front Populaire a créé la surprise et est arrivé en tête des législatives. Il revendique même le poste de Premier ministre. Mais qui pour l'occuper?

"On est super soulagés, c'est trop bien. L'ambiance hier était incroyable et un peu inespérée..." À Paris, où le Nouveau Front Populaire est arrivé en tête, le soleil brille et les électeurs de gauche respirent enfin après des semaines difficiles. "Ça fait un moment qu'on n'a pas vu une montée du RN comme ça, donc c'est vrai que ça faisait un peu peur. Mais là, ça a fait plaisir de voir que les Français sont un peu réveillés et se sont dit que c'était peut-être un peu trop extrême pour nous", confient des riverains interrogés.

Le Nouveau Front Populaire revendique désormais la formation du future gouvernement. Mais composé de plusieurs partis, il devra se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre. Qui sera donc nommé? Une suggestion sera faite d'ici la fin de la semaine.