JO: historique Teddy Riner

"C'est vrai qu'avec un public comme ça, la famille qui est là, tout le staff qui a été présent à mes côtés pendant trois ans et demi, c'est exceptionnel", a savouré Riner au micro de France 2. Grâce à sa star, le judo français récolte sa neuvième médaille durant ces Jeux, la première en or (également deux en argent et six en bronze).

Championne du monde 2022, Romane Dicko n'a pas connu la même réussite. À 24 ans, elle a été stoppée en demi-finale des lourdes (+78 kg). Mais elle a su se remobiliser pour aller arracher le bronze, comme à Tokyo en 2021.

. Piscine en folie

Deux jours après le triomphe historique de Léon Marchand sur 200 m papillon et 200 m brasse, la piscine de La Défense pourrait vivre une nouvelle soirée historique.