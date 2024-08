Trois hommes mis en examen après avoir tiré sur les voitures de joueurs de l'OM

Partager:

Trois hommes ont été mis en examen et écroués suite aux tirs ayant visé en mai les véhicules de trois joueurs de l'Olympique de Marseille, qui n'étaient finalement pas la cible d'une tentative de "car-jacking", a indiqué vendredi le procureur de la ville.

Le 20 mai, un peu après trois heures du matin, les internationaux camerounais Faris Moumbagna et Jean Onana, et le défenseur franco-ivoirien Bamo Meïté, avaient quitté le centre d'entraînement de la Commanderie, dans l'est de la ville. L'équipe venait de rentrer à Marseille après son dernier match de la saison de Ligue 1, au Havre. Roulant en convoi au volant de leurs trois véhicules, dont deux puissants SUV, les trois hommes s'étaient retrouvés par erreur dans une impasse où ils étaient tombés sur un groupe de personnes discutant autour d'une voiture. Alors qu'ils faisaient demi-tour, plusieurs membres du groupe les avaient pris en chasse au volant d'une voiture, leur tirant dessus à plusieurs reprises.

Aucun n'avait été blessé, mais les voitures de deux joueurs avaient été touchées, l'une par une balle, l'autre par deux. L'enquête a rapidement permis d'établir que plusieurs membres du groupe faisaient partie d'une famille connue dans le milieu du "narcobanditisme marseillais", a indiqué le procureur Nicolas Bessone lors d'une conférence de presse. À lire aussi 150 hommes vont devoir fournir un échantillon ADN pour un meurtre commis il y a 33 ans et non résolu en Flandre Après plusieurs semaines de traque, les enquêteurs ont interpellé lundi trois jeunes hommes, deux de 22 ans et un de 18 ans. Les trois, tous connus ou déjà condamnés dans des affaires de stupéfiants, ont expliqué avoir en fait pensé, en voyant arriver les deux imposants véhicules en pleine nuit, qu'ils allaient être la cible d'un règlement de comptes. L'un des deux plus âgés a déjà été victime d'une tentative d'homicide à l'âge de 17 ans, et son père et son oncle ont été tués dans un règlement de comptes lié à la drogue, a précisé le procureur.