"On n'a pas dû attendre plus de 10 minutes": Disneyland Paris subit une baisse de fréquentation à cause des JO

Les lourds dispositifs de sécurité liés aux Jeux Olympiques sont pointés du doigt. Le secteur horeca parisien enregistre une baisse d'activité inédite dans la capitale. "On s'attendait vraiment à avoir énormément de monde et là, depuis le début, on ne voit pas une grande différence", explique Ludovic Lalere, serveur dans un bar.

Dans un restaurant de la capitale française, on peut voir des chaises abandonnées et un service réduit. La salle est presque vide, de quoi surprendre les touristes. "Il n'y a que lorsque j'assiste au match qu'il y a de longues files d'attente. Mais quand nous sommes au restaurant, c'est très vide", s'étonne une touriste présente

Même constat dans un autre établissement où il manque 80 couverts chaque jour. "Il y a un an, à cette heure, on avait ces tables-là pleines", déplore un restaurateur parisien en pointant cinq tables.

Par endroits, les restrictions d'accès font baisser la fréquentation du quartier de plus de 50%. Alors que des milliers de Parisiens ont aussi préféré partir en vacances. "Sur les zones très touchées, on est à moins 60 à moins 80%, les zones qui sont proches des stades. Et puis, moi perso, je suis à moins 21%", ajoute ce même restaurateur.

Moins 25% de fréquentation aussi à Disneyland Paris. Un bon plan pour les touristes d'un jour. "Les temps d'attente sont vraiment courts pour le moment. On n'a pas dû attendre plus longtemps que 10 minutes", "nous, c'est pour ça qu'on est venus aujourd'hui parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de temps d'attente. On avait un jour de repos aujourd'hui, donc hier soir on s'est dit 'allez hop, on va à Disney'", se réjouissent deux visiteurs.